خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بمقدم خيالي ” 10 ألف جنية فقط” .. اعرف التفاصيل

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من الشباب في مصر عن حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 حيث اعلنت وزارة الاسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي وذلك خلال شهر يناير 2024 و نكشف اليوم عن شروط وخطوات التقديم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وتم طرح الكثير من الوحدات السكنية بمقدم حجز في متناول جميع المواطنين مع امكانية التقسيط على سنوات عديدة وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بداية حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 وذلك خلال شهر يناير 2024 حيث تم إصدار الإعلان رقم 18 الصادر عن وزارة الإسكان الاجتماعي وتم تسليم الكثير من الوحدات السكنية في جميع المحافظات المصرية وتبلغ أسعار الوحدات السكنية بداية من 184 ألف جنية إلى 400 ألف جنيه ويختلف سعر الوحدة السكنية حسب مساحة الشقة أو مكانها ويمكن التقديم على الوحدات السكنية المتاحة من خلال موقع وزارة الإسكان الإلكتروني أو من خلال مكاتب البريد المصري.

ما هي شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي؟

بعد معرفة موعد بداية حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي وهي كالتالي: