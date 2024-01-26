استقبل حالًا “تردد قناة إذاعة القرآن الكريم” لسماع القرآن بصوت البنا والمنشاوي والحصري

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم في ساعات الصباح الأولى من أيام شهر رمضان الكريم ارتفعت موضوعات تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو FM إلى قمة مؤشرات البحث على محركات الإنترنت تعد هذه الإذاعة مصدرا هاما للمستمعين الذين يتطلعون إلى تلاوات مميزة ومؤثرة خلال شهر الصيام.

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم

للحصول على تجربة استماع فريدة ومميزة لتلاوات القرآن الكريم ينصح بمعرفة التردد الجديد لإذاعة القرآن الكريم عبر الراديو FM يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذا التردد للاستمتاع بتلاوات مميزة ومؤثرة في أوقاتك المفضلة.

FM 98.2 في محافظة القاهرة الكبرى.

FM 92.9 في سفاجا.

FM 96.7 في حلايب.

FM 99.6 في محافظات الدلتا.

FM 101.1 في شرم الشيخ.

FM 92.0 في دهب.

FM 90.3 في إسنا.

FM 97.5 في محافظة المنيا.

FM 95.3 في محافظة أسوان.

FM 91.7 في محافظة الغردقة.

FM 96.3 في المناجم البحرية.

FM 90.1 في محافظة الإسكندرية.

FM 89.7 في محافظة سوهاج.

FM 103.1 في محافظة الأقصر.

FM 89.1 في محافظة السلوم.

FM 88.4 في واحة الخارجة.

FM 87.8 في نجع حمادي.

M 95.3 في محافظة أسيوط.

FM 87.6 في سانت كاترين.

FM 103.9 في رفح.

FM 94 في رأس غارب.

FM 93.5 في شلاتين.

FM 101.7 في إدفو.

FM 89.8 في الفيوم.

FM 90.6 في واحة سيوة.

FM 90.6 في أبو سمبل.

برامج قناة إذاعة القرآن الكريم 2024

يمكنك أن تقوم بتحميل أو تنزيل قناة إذاعة القرآن الكريم، لسماع أفضل أصوات الشيوخ في الوطن العربية وبالأخص المصريين، لتلاوة السور الكبيرة والصغيرة في القرآن بأفض الأصوات الممكنة.