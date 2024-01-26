“هنـــا” رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2024 شهر يناير .. أدفع قبل ما الغرامة تزيد

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا حيث يسعى شريحة كبيرة من المواطنين في مصر الأيام الاخيرة لمعرفة الفواتير الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه وذلك إلكترونيًا وقد أتاحت وزارة الكهرباء امكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيًا لتسهيل جميع الخدمات على المواطنين ودعم خطة التحول الرقمي ، كما يستطيع المواطنين سداد فاتورة الكهرباء عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا وذلك تزامنُا مع صدور فواتير شهر ديسمبر 2023 في بداية شهر يناير الجاري ، ويمكن لجميع المواطنين معرفة استهلاك الكهرباء الشهري من موقع شركة شمال الدلتا للكهرباء وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة الكهرباء والطاقة من هنا.

ثم قم باختيار شركة شمال الدلتا للكهرباء.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من رقم العداد واسم المحافظة والمنطقة التي تسكن بها.

ثن اضغط على استعلام.

تظهر قيمة الاستهلاك الشهري لعداد الكهرباء.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء

بعد معرفة قيمة الاستهلاك الشهري في شهر ديسمبر الماضي من خلال موقع شركة شمال الدلتا للكهرباء يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية سداد قيمة فاتورة الكهرباء وذلك من خلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة أو من خلال مكتب شركة الكهرباء في المنطقة التي تسكن بها ، أو من خلال خدمات فوري أو مصاري أو عبر تطبيقات الموبايل المحمول.