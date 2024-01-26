باقي كام يوم “موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024” + الخريطة الزمنية بالتفصيل

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول 2024 خلال الأيام القادمة يبحث الكثير من الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسب خطتها الزمنية أن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 هو موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد انتهاء اجازة نصف العام والتي تستمر لمدة اسبوعين كاملين وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة الماضية عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 حيث قد تم الإعلان عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر لمدة 17 أسبوع وتبدأ امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 6 مايو 2024.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

تنتهي امتحانات الترم الاول 2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة ولجميع سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ، كما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات المصرية يوم الثامن عشر من يناير 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري ، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل جيد بدون وجود شكاوي من الطلاب ، أو أعمال شغب.