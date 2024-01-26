15 إجازة رسمية “جدول اجازات الطلاب ٢٠٢٤” .. ابرزهم إجازة عيد الشرطة وعيد الفطر

مع بداية عام 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن جدول اجازات الطلاب ٢٠٢٤ حيث من المتوقع أن يكون عام 2024 حافل بالإنجازات الرسمية للطلاب والتي تكون بمناسبة الاعياد أو الاحتفالات الرسمية في مصر أو ذكرى للأحداث الهامة في التاريخ المصري مثل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو ذكرى تحرير سيناء أو نصر أكتوبر وخلال السطور التالية نكشف عن جدول اجازات الطلاب ٢٠٢٤.

جدول اجازات الطلاب ٢٠٢٤

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل جميع طلاب المدارس والجامعات المصرية عن جدول اجازات الطلاب ٢٠٢٤ وتبدأ إجازات العام الميلادي الجديد بداية من يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 بسبب احتفالات عيد الميلاد المجيد وإليكم جميع إجازات عام 2024 للطلاب والموظفين في الهيئات الحكومية والخاصة.

يوم السبت والاحد الموافق 6 و 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 اجازة عيد الشرطة المصرية وذكر ثورة الخامس والعشرين من يناير.

يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.

الاجازات الرسمية في عام 2024

يقوم رئاسة مجلس الوزراء بترحيل الاجازات الرسمية في أيام منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لضمه مع يوم الجمعة الاجازة الرسمية في الأسبوع.