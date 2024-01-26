اقل من 40 يوم فقط “موعد شهر رمضان 2024” + عبارات تهنئة للمسلمين

أيام قليلة ومن ثم نقوم باستقبال شهر رجب، الذي عند مجيئه تقوم باستشعار روائح رمضان الكريم، وفي تلك الفترة يقوم العديد من الأشخاص بالبحث من كل مكان في العالم عن موعد شهر رمضان الكريم من هذا العام 2024، إذ إنه يكون أفضل شهر عند كل المسلمين، فمن الجدير بالذكر أن أول هذا الشهر رحمة والأوسط فيه مغفرة، كذلك أن نهايته عتق من النار، ويعتبر شهر رمضان فرصة مذهلة لأن يقترب الشخص من الله عز وجل وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وفيما يلي سوف نتناول معا هذا الموعد الذي يتعلق بحلول شهر رمضان الكريم وأيضا سنقوم بالتعرف على موعد عيد الفطر المبارك.

موعد شهر رمضان 2024

إنه تبعا للحسابات التي تتعلق بمعهد البحوث الفلكية فيحتمل أن يكون شهر رمضان الكريم في يوم الاثنين الذي يكون موافق الحادي عشر من مارس 2024، إذ إن هلال شهر رمضان الكريم يولد عقب حدوث الاقتران وذلك في الساعة 11 صباحا في يوم الأحد الذي يكون موافق التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هجريا، وذلك يكون يوم الرؤية، هذا بجانب أن الهلال يمكث حتى 12 دقيقة عقب غروب شمس هذا اليوم الذي يكون يوم الرؤية بمكه المكرمه.

موعد عيد الفطر المبارك

عيد الفطر المبارك سوف يكون يوافق اليوم العاشر من شهر أبريل 2024 وسوف ينتهي في يوم الجمعة الذي يوافق 12 من أبريل 2024، إذ إنه يحصل الموظفين بالقطاع العام والخاص على إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر.