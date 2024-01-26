تردد القنوات
اضبط الآن تردد قناة أبل 2024 متاح على جميع الأقمار الصناعية ” أعلى جودة”
هناك عدد كبير جدا من الأشخاص يقومون بصورة متوسطة بالبحث عن تردد قناة أبل، فمن المعروف أن هذا التردد يزداد عليه البحث كثيرا من جانب عدد لا يحصى من المواطنين، لذا سوف نرفق لكم هذا التردد فيما يلي.
تردد قناة أبل 2024
قناة آبل من أبرز القنوات التي يزداد البحث عليها من جانب أشخاص كثيرة، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تشتمل على العديد من المسلسلات المميزة وأيضا الأفلام التي لا تحصى التي تعرضها على شاشتها، كذلك أنها تقوم ببث المسلسلات بصورة متواصلة في حوالي ثلاث أيام، وهذا بغير اعلانات وتتسم تلك القناة بكثير من السمات التي لا تحصى من ضمنها المحتوى المجاني، كذلك أنه من الممكن أن يتم تنزيل القناة بسهولة عند تسجيل البيانات التالية الخاصة بالقناة:
- التردد 111979
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز 27500
- معدل الاستقطاب أفقي
- التشفير: لا يوجد.
- الجودة: اتش دي.
خطوات ضبط تردد قناه ابل
بإمكانك الآن أن تضبط تردد قناة أبل بسهولة عن طريق السير على جملة الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى انتقل لقائمة الإعدادات بواسطة الريموت الذي يتعلق بالرسيفر
- الخطوة الثانية انقر على زر تثبيت
- الخطوة الثالثة أدخل كافة البيانات اللازمة، من حيث التردد بشكل صحيح وأيضا معدل الترميز وانتقي القمر الصناعي.
- الخطوة الأخيرة اضغط على أيقونة موافق ومن ثم تنزيل، وبعد ذلك سوف تجد أن القناة قد تم تنزيلها بنجاح وتستطيع ان تقوم بمشاهدة كل ما يتم عرضه على شاشتها من أفلام ومسلسلات لا تحصى.