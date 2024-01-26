تسريب من الكنترول “نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 القاهرة” الدرجات تفرح القلب

نتيجة الشهادة الاعدادية والترم الاول 2024 القاهرة تشكل مصدر توتر وتساؤلات بين الأهالي في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم في 17 يناير 2024، واستمرت حتى 24 يناير 2024، وفي ضوء هذا السياق، ينتظر الأولياء بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج الامتحانات في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 القاهرة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في الفترة القريبة بعد انتهاء فترة التصحيح والتقييم، ينصح الأهالي بمتابعة الإعلانات الرسمية من وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال وسائل الإعلام المحلية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

· قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

· اختر المرحلة التعليمية المناسبة، ويمكن أن تكون “التعليم الإعدادي”.

· حدد الصف الدراسي الخاص بالطالب.

· أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب، والذي يمكن الحصول عليه من البطاقة الخاصة بالامتحانات.

· اختر الفصل الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب، سواء الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

· اضغط على زر “عرض نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024“.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يبلغ إجمالي الدرجات 140 درجة، فيما يلي تفاصيل توزيع درجات كل مادة:

اللغة العربية

تم تخصيص 40 درجة لتقييم أداء الطلاب.

اللغة الإنجليزية

تم تخصيص 30 درجة لتقييم أداء الطلاب.

الدراسات الاجتماعية

تم تخصيص 20 درجة لتقييم أداء الطلاب.

الرياضيات

تم تخصيص 30 درجة لتقييم أداء الطلاب.

العلوم