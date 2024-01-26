وصل لكام؟! سعر الدولار في السوق السوداء بتاريخ اليوم 26 يناير 2024 الجمعة .. “الناس ناقص تبيع هدومها”

كثير من المواطنين في هذا الوقت الجاري يستمر في البحث عن سعر الدولار في السوق السوداء، حيث ان هذا السؤال متكرر من جانب العديد من الأشخاص كل يوم وفيما يلي سوف نتناول معا سعره بالتفصيل وايضا سعره في مختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء

يظل المواطنين يقومون بالتساؤل عن سعر الدولار بالسوق السوداء، حيث إن سعره متغير بصورة دائمة يريد الأشخاص معرفة هذا السعر، ومن الجدير بالذكر أن سعره في هذا الوقت الجاري 61 جنيه مصري في السوق السوداء، كذلك أن محلات التجار يقومون بشراء الدولار بهذا السعر، وفيما يلي سعره أمام الجنيه المصري:

1 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 0 جنيه مصري

5 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 9 جنيه مصري

كذلك أن 10 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 9 جنيه مصري

25 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 1,599.8 جنيه مصري

50 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 3,199.5 جنيه مصري

كما أن 100 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 6,399.0 جنيه مصري

500 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 31,995.0 جنيه مصري

1000 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 63,990.0 جنيه مصري

5000 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 319,950.0 جنيه مصري

هذا بجانب أن 10000 دولار أمريكي يكون مساوي حوالي 639,900.0 جنيه مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية

من المعروف أن سعر الدولار في البنوك المختلفة المصرية يكون كما يلي: