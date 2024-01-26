نتيجة نت | نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الشرقية 2024 بالاسماء وبدون رقم جلوس

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الشرقية 2024 حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن بداية اعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس على مستوى المحافظة ، وذلك بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الحالي ، وتعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم النتائج التي تنتظرها الكثير من الأسر المصرية خلال العام الدراسي الحالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الشرقية 2024

خلال ساعات قليلة يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمحافظة الشرقية وذلك وفق ما أعلنه مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وسيتم رصد درجات الطلاب ورفعها إلكترونيًا عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، ومن المحدد أن تنتهي جميع امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية في جميع المحافظات يوم الاربعاء الموافق 24 يناير الجاري حيث تبدأ اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

بعد معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة برقم الجلوس وذلك عن طريق الخطوات التالية: