بعد زيادة رمضان الجديدة “جدول صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024” وقبول 500 مستفيد جديد

بالقرب مع بداية شهر فبراير 2024 يبحث الكثير من المواطنين المستحقين معاشات تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة ومن المحدد أن يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2024 هو أول أيام صرف معاشات تكافل وكرامة لجميع المواطنين ويستمر صرف معاشات تكافل وكرامة حتى نهاية الاسبوع ، ومن المتوقع ان يتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة في الفترة القادمة لمساندة جميع المواطنين في تحمل الظروف المعيشية الصعبة خلال الفترة الاخيرة الماضية.

رابط الاستعلام عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية ومع الاقتراب من منتصف شهر فبراير 2024 عن رابط الاستعلام عن الاستعلام عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة والتي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني وخلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

الاثنين الموافق 15 فبراير 2024 أول أيام صرف معاشات تكافل وكرامة.

الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2024 ثاني أيام صرف معاشات تكافل وكرامة.

الأربعاء الموافق 17 فبرير 2024 ثالث أيام صرف معاشات تكافل وكرامة.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة فبراير 2024

بعد معرفة جدول صرف معاشات تكافل وكرامة يريد الكثير من المواطنين من أصحاب معاشات تكافل وكرامة الاستعلام عن قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال شهر فبراير الجاري وذلك عن طريق الخطوات التالية: