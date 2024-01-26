الان استقبل تردد قناة وناسة الجديد Wanasah TV 2024 ودلع طفلك مع أروع الأغاني والأناشيد المتخصصة بجودة HD

تردد قناة وناسة الجديد 2024 ،حيث تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الموجه للأطفال، تشمل هذه البرامج الرسوم المتحركة الشهيرة، والأفلام الكرتونية، والمسلسلات الدرامية المخصصة للأطفال، والألعاب التفاعلية، والبرامج التعليمية. يتم اختيار المحتوى بعناية لضمان تقديم تجربة ممتعة وتعليمية للأطفال، وتم تحديث تردد قناة وناسة في عام 2024 لزيادة جودة الصوت والصورة،و يهدف ذلك إلى تحسين تجربة المشاهدة وتوفير صورة وصوت واضحين وذلك لتلبية احتياجات الأطفال وضمان استمتاعهم بالمحتوى بشكل أفضل.

تردد قناة وناسة الجديد 2024:

تهدف قناة وناسة إلى دمج المتعة والترفيه مع العناصر التعليمية، فهي تقدم برامج تعليمية تساعد الأطفال على تعلم المفاهيم الأساسية في العلوم، الرياضيات، اللغة، والثقافة بطرق مبتكرة وممتعة، و تسعى قناة وناسة لتشجيع المشاركة والتفاعل مع الأطفال، وتقدم القناة فرصًا للأطفال للمشاركة في البرامج والمسابقات، وتعرض محتوى يشجع الأطفال على المشاركة النشطة والتفاعل مع القناة ومع بعضهم البعض،و تحرص قناة وناسة على تقديم محتوى ملائم وآمن للأطفال،و يتم اختيار المحتوى وفقًا لمعايير السلامة والتوجيه العمري، وتتبع القناة الإرشادات اللازمة لضمان أن المحتوى المقدم يلبي احتياجات الأطفال دون تعريضهم لأي محتوى غير مناسب.

تردد قناة وناسة على نايل سات:

– التردد: 11470.

– استقطاب: عمودي.

– القمر الصناعي: نايل سات.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات:

– التردد: 11270.

– القمر الصناعي: عرب سات.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.