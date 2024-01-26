بعد انتهاء دور المجموعات ما هي المنتخبات المتأهلة لدور 16 كاس اسيا 2024

اختتم الخميس 25 يناير 2024 منافسات دور المجموعات من كأس آسيا الثامنة عشرة، الذي استضافته قطر في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، تأهل منها 16 منتخبًا إلى دور الستة عشر وشهد دور المجموعات منافسات قوية وشديدة بين المنتخبات المشاركة، حيث حقق بعض المنتخبات المفاجآت، بينما فشل بعض المنتخبات المرشحة للتأهل في تحقيق أهدافها.

المتأهلين لدور 16 كاس اسيا

ننشر لكم المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

تأهل من المجموعة الأولى: منتخب قطر، ومنتخبطاجيكستان.

تأهل من المجموعة الثانية: منتخب أستراليا، ومنتخب أوزبكستان، وتأهل أيضا منتخب سوريا كأفضل ثوالث.

تأهل من المجموعة الثالثة: منتخب إيران، والإمارات، وأيضا تأهل منتخب فلسطين ضمن افضل الثوالث.

ومن المجموعة الرابعة: تأهل منتخب العراق، ومنتخب اليابان جاء ثانيا، كما تأهلت إندونيسيا من أفضل الثوالث.

المجموعة الخامسة: تأهل منتخبالبحرين، وكوريا الجنوبية، وتأهلت الأردن من بين أفضل الثوالث.

المجموعة السادسة: تأهلت السعودية، وتايلاند.

مواعيد مباريات دور الـ 16

مع اقتراب موعد انطلاق مباريات دور الـ16 من كأس آسيا 2024، ترتفع وتيرة المنافسة بين المنتخبات المتأهلة، التي تسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور ربع النهائي.