“المرتب هيزيد ” الان موعد سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 عقب الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، بعد الزيادة الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة العراقية، من المتوقع أن يشهد جدول رواتب الموظفين في العراق لعام 2024 تغييرات كبيرة. يتم، و تحديد الرواتب والأجور بناءً على سلم رواتب محدد يحدده الديوان العراقي، الذي يعتبر الهيئة المسؤولة عن تحديد وتنظيم الأجور والرواتب في القطاع العام، وتُعد زيادة الرواتب والأجور في العراق جزءًا من الجهود الحكومية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية والارتفاع الحاد في الأسعار.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

تم تحديد زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق، وتستهدف هذه الزيادة الأفراد ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة والعالية، يتم منح زيادة قدرها 50 ألف دينار عراقي للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب أقل من 500 ألف دينار عراقي، بهدف دعم هذه الفئة وتحسين دخلهم، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منح زيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب بين 500 ألف ومليون دينار عراقي، بهدف دعم طبقة الوسطى من المتقاعدين وتعزيز استقرارهم المالي، ووأخيرًا، سيتم منح زيادة قدرها 150 ألف دينار عراقي للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب تزيد عن المليون دينار عراقي،و يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز ودعم الأفراد ذوي الدخل الأعلى وتعزيز قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة.

شروط رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

للحصول على التأمينات الاجتماعية في هيئة التقاعد الوطنية في العراق يجب ان يكون المتقدم به الشروط التالية:

1. عمر المتقدم حوالي 60 عامًا عند التقديم.

2. اهمية اشترك المتقدم نظام التأمينات لفترة تقارب 20 عامًا.

3. أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

4. أن يكون مقيمًا دائمًا في دولة العراق، عند تقديم الطلب، يجب إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالقبول في التأمينات الاجتماعية.