مش هتدفع ولا مليم تاني.. المصرية للاتصالات تلغي دفع فاتورة التليفون الأرضي لفئات محدد.. شوف انت منهم ولا لا بسرعة!!

أعلنت شركة المصرية للاتصالات منذ ساعات قليلة إعفاء بعض الأشخاص من دفع فاتورة التليفون، وذلك مراعاة لظروفهم وللتخفيف عنهم العبء كما أشارت أن عملية إلغاء دفع الفاتورة سيكون دائماً ، وليس لوقت معين، وإذا كنت تريد معرفة من هم الفئات التي سيتم إعفاؤهم من دفع فاتورة التليفون الارضي تابعنا في الآتي.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون

يبحث الكثير عن معرفة طريقة دفع فاتورة التليفون، ولكن يصعب عليه إجراء هذه العملية لتعقد وصعوبة بعض هذه الطرق، ولكن في هذه المقالة نوضح لكم أسرع وأبسط طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون وهي كالآتي:

الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بشركة المصرية للاتصالات من هنا

وفي الصفحة الرئيسية نضغط على “استعلام عن فاتورة الخط الأرضى المنزلى”.

ومن ثم تظهر صفحة تحتوي على خانات البيانات حيث نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم، ورقم التليفون، وكذلك أيضاً كود المحافظة.

وفي الأخير نضغط على زر “عرض الفواتير”، ومن ثم تظهر الفاتورة التي يتوجب دفعها للشركة.

الفئات المعفاة من فاتورة التليفون الارضي

تعتبر الفئات التالية معفاة من دفع أي فاتورة تليفون أرضى دائما، ولكن بشرط أن يكون لديهم خط ارضي مسجل باسمهم، وأيضاً يجب تقديم أوراق إثبات أن لديهم شروط الإعفاء من عملية الدفع، وذلك إذا كانوا من الفئات التالية:-