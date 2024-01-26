نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، حالة من الترقب والقلق بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بعدما أنهوا امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير وعلى الفور أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة حتى يتم الإعلان عن النتائج في الموعد المحدد دون تأخير، وأكدت الوزارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب بعد أسبوع إلى 10 أيام من بعد إنتهاء الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأكد الدكتور “رضا حجازي” وزير التعليم المصري أن الامتحانات انتهت بدوةن وجود أي شكوى سواء من الطلاب أو أسئلة الامتحانات التي أكد الطلاب أنها جاءت من أسئلة الكتاب المدرسي والمراجعات النهائية التي أعلنت عنها الوزارة سواء على قناة “مدرستنا” أو على الموقع الرسمي للوزارة .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

وأكد “حجازي” خلال حوار له على قناة “الحياة” أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 سوف تكون متاحة أمام الطلاب من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، وإليكم خطوات الإستعلام.