“محدش مصدق” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024 ووزارة االتموين تحدد الفئات الأولى بالرعاية

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، خبر يسعى عدد كبير من المواطنين للتأكد منه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من غلاء الأسعار، وتردت الأنباء عن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير، ورصدت وزارة التربية والتعليم هذا الخبر وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على تفاصيل الخبر.

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

وخلال الساعات الأخيرة انتشر خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024 ، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن مثل هذه القرارات خلال الآونة الأخيرة وأن مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن إصدار هذه القرارات، وأشارت الوزارة أيضاً أنها تسعى لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار الذي تعاني منه مصر خلال الفترة الأخيرة.

وزارة التموين توضح حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

فيما تحدث الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية لشهر يناير 2024 من جميع منافذ البيع وتجار التموين، وكذلك صرف كيلو سكر بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تموين تحتوي على فرد إلى 3 أفراد، وصرف 2 كيس سكر لكل بطاقة تموينية تحتوي على 4 افراد فأكثر.

وشدد “المصيلحي” على عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية، والتحري بدقة قبل نشر هذه الأخبار حتى لا يتم تداول الخبر الذي يتسبب في احداث حالة من البلبلة في الشارع المصري، مشيراً إلى أن الأخبار الصحيحة سوف تجدونها على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك .