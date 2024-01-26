“جاية في وقتها”1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024 رابط التسجيل والشروط اللازمة

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024، قرار يترقبه عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة خاصة مع سوء الحالة الاقتصادية وغلاء الأسعار الذي يعاني منه المواطن المصري، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن منحة العمالة الغير منتظمة التي تعد من أكثر الأمور بحثاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط اللازمة .

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة فبراير 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال تداعيات أزمة كورونا المستجد ، والتي أعلنت عن فتح باب التسجيل للحصول على المنحة وبعدها تم ارسال رسائل نصية للمتقدمين والتي تفيد حصول المتقدم على 500 جنيه وموعد مكان صرف المنحة التي تم صرفها من خلال مكاتب البريد وماكينات الـصراف الآلي، وفروع البنك الزراعي والمحافظ الالكترونية.

وأشارت وزارة القوى العاملة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه لا صحة لما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وأن الأخبار التي يتم نشرها غير صحيحة بالمرة، وأعلنت أنه في حالة فتح باب التسجيل سوف يتم الإعلان عن هذا على الصفحة الرسمية للوزارة أو على القنوات الفضائية.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأكدت وزارة القوى العاملة أنه في حالة فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف تكون هذه هي خطوات التسجيل:

الذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم ادخل على “منحة العمالة الغير منتظمة”.

سجل البيانات في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الاسم رباعي والرقم القومي، ورقم الموبايل .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “تسجيل”.

في حال الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية مكتوب فيها موعد ومكان صرف المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024