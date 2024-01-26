يلا تابع منتخب الفراعنة.. ثبت تردد قناة الجزائر الارضية 2024 نايل سات وفك شفرتها لمتابعة مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية

بعد إعلان التلفزيون الجزائري بشكل رسمي على صفحته الرسمية على الفيس بوك بأنه سيقوم بإذاعة مباراة مصر والكونغو القادمة في دور 16 من بطولة أمم إفريقيا، بدأ الكثيرون بالبحث عن تردد قناة الجزائر الارضية وكيفية فك الشفرة الخاصة بها، بحيث يتمكنوا من متابعة المباراة الأحد القادم، وبتقرير اليوم سنوضح لكم تردد القناة والخطوات التي يتم فك الشفرة من خلالها، فتابعوا معنا.

تردد قناة الجزائر الارضية HD

وضح التلفزيون الجزائري أنه سيقوم ببث الجولة القادمة بين منتخب الفراعنة القومي وبين منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث سيقوم ببث المباراة بشكل حصري، بل وبتقنية HD لجميع المشاهدين، وهذا ما جعل التردد مهم اهتمام المواطنين من الآن، وتأتي إحداثياتها على النايل سات كما يلي:

القناة الجزائرية الأرضية Programme National Algeria.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد الجزائرية: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

فك شفرة تردد قناة الجزائر الارضية

الجزائرية الأرضية واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم بإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، قد أذاعت عدد من المباريات التي خاضها منتخب مصر، وستنقل الأحد القادم المباراة بين المنتخب المصري ومنتخب الكونغو، وحتى تتمكن من متابعة الجولة، ينبغي فك الشفرة، وفكها يتم كالتالي:

عليك أن تتجه في البداية إلى زر القائمة لتقوم بتثبيت التردد الخاص بالقناة.

بعد الانتهاء من تثبيت القناة، ثم بفتحها.

بعدها يظهر لك مربع حواري يتطلب منك إدخال الشفرة.

اضف الشفرة رقم 11000011000000000.

قم بفتح القناة في موعد المباراة التي ترغب في مشاهدتها على القناة، ونتمنى لك مشاهدة ممتعة.

موعد مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية

يواجه منتخب الفراعنه نظيره منتخب الكونغو بالدور الـ 16 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث مفترض أن تكون المباراة يوم الأحد المقبل، وقد بدأ الفريقان بالاستعداد من أجل هذه المواجهة، ومن المفترض أن يكون هذا اللقاء في هذا الموعد: