HERE.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن moss.gov.eg

أوضحت الحكومة بأن هناك العديد من البرامج التي يستفاد منها الأشخاص المعاقين، ويتم التساؤل على خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 التي يعتبر من أفضل الخدمات ويجب توضيح أيضاً خطوات الاستعلام على الكشف الطبي كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

حرص العديد من المواطنين الذين يوجد لديهم نسبة إعاقة علي استخراج كارت الخدمات المتكاملة، ويتم التساؤل على خطوات الاستعلام على إصدار الكارت، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا

اختيار خدمات المعاقين من الشاشة الرئيسية للموقع، واختيار استعلام على كارت الخدمات المتكاملة.

يطلب الموقع تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد، والضغط على بحث.

سيتم ظهور التفاصيل على الشاشة.

كيفية الاستعلام على نتيجة الكشف الطبي

بعد أن تم توضيح خطوات الاستعلام على كارت الخدمات المتكاملة بعد التقديم علية، يود الكثير من الأشخاص الاستعلام على نتيجة الكشف الطبي، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

الضغط على خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، اختيار نتيجة الكشف الطبي.

يطلب الموقع تسجيل الرقم القومي، والضغط على بحث، وسيتم ظهور النتيجة على الشاشة.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة

بعد أن أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات الصحيحة التي يتم اتباعها للاستعلام على الكارت، يتساءل الكثير من الأشخاص على مميزات الكارت، وهي كالتالي: