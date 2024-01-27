زغاريط للصبح.. تحديد موعد صرف مرتبات ومعاشات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

يعد رواتب المعاشات من أكثر الأمور التي يهتم بها الأشخاص من هذه الفئة، ويتم التساؤل على موعد صرف معاشات فبراير 2024 وخاصة بعد إعلان وزارة المالية بتبكير الصرف، كما أنه تم التعرف على زيادة رواتب المعاشات التي أقرتها الحكومة، كما أنه تم توضيح قيمة الزيادة في الراتب التي يحصل عليها كافه المستفيدين، سنتعرف علي التفاصيل كاملة في السطور التالية.

موعد صرف معاشات فبراير 2024

تداول العديد من الاقاويل بأنه سيتم تبكير صرف المعاشات بسبب إجازة 25 يناير، وقد ردت وزارة المالية بان الهيئة الاجتماعية للمعاشات لم تصرح بتبكير صرف المعاشات للمستفيدين، ولكن تم التوضيح بأنه يتم البحث في زيادة رواتب المستفيدين من المعاشات.

هل سيتم زيادة رواتب المعاشات؟

تعتبر من أكثر التساؤلات التي يوجهها المستفيدين من المعاشات، وقد تم توضيح الاتي:

تم التوضيح من قبل الهيئة القومية للمعاشات بأنه سيتم رفع الحد الأدنى لصرف المعاشات من 1105 إلي 1300 جنية بزيادة قدرها 195 جنية.

وقد تم التوضيح بأنه تم رفع ا لحد الأقصى للمعاش أيضاً ليكون 10080 بدلا من 8720 بزيادة قدرها 1360جنية.

كما أنه تم التوضيح بأنه سيتم صرف قيمة المعاشات للأشخاص فاقدين كارت ميزا من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

وسيتم مواصلة صرف الراتب لكافه المستفيدين الذين لم يلزموا بمواعيد صرف قيمة الرواتب الخاصة بهم.

وقد أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية بأنه تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأمين ليكون 2000 جنية مصري، بينما الحد الأقصى للاشتراك حوالي 12600، وقد تم التأكيد بأنه سيتم تطبيق الزيادة بداية من 1-1-2024.

وتم التوضيح بأنه سيتم تطبيق هذه القرارات بشأن صرف زيادة الرواتب أو تطبيق الزيادة علي الاشتراكات بداية من 1-1-2024، ويجب علي كافه الأشخاص المستفيدين من التأمينات الاجتماعية الالتزام بالقرارات الجديدة.

مرتبات شهر فبراير 2024