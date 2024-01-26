هتروق وتحلي.. تحديد موعد صرف معاشات فبراير 2024 بالزياده الجديدة – الحق شوف حسابك

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات فبراير 2024 فمن المقرر أن وزارة المالية تعمل على صرف الرواتب إلى أصحاب المعاشات المستحقين بشكل شهري في موعد محدد، فلا يمكن أن يتم التغاضي عن هذا الموعد إلا في حال وجود إجازة رسمية داخل الدولة، وتعمل الوزارة في ذلك الوقت أما بتبكير الرواتب أو تأخيرها، وهو ما يجعل المتقاعدين يتساءلون عن موعد صرف رواتبهم، ومن خلال مقالنا نقدم لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذه الرواتب بشكل مفصل.

موعد صرف معاشات فبراير 2024

يعتبر موعد صرف معاشات فبراير 2024 من المواعيد التي يهتم بها الكثير من الأفراد داخل الدولة المصرية، حيث إن هيئة التأمينات تعمل على صرف الرواتب لهم في وقت محدد بشكل شهري، ويكون الموعد المحدد لصرفه كما يلي:

يتم صرف الرواتب الخاصة بالشهر في اليوم الأول منه بشكل دائم.

أما بالنسبة إلى المتأخرات يتم صرفها خلال اليوم التاسع والعاشر من الشهر الميلادي حتى يتمكن المتقاعد من صرف كافة مستحقاته الشهرية.

زيادة المعاشات عام 2024

الجدير بالذكر أن الرئيس الخاص بهيئة التأمينات قد أوضحت أن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات قد تم رفعه إلى قيمة 1300 جنيه بدلًا من الحصول على 1105 جنيه بقرار من رئاسة الجمهورية، حيث جاءت زيادة المعاشات كما يلي:

رفع الحد الأقصى من 10080 جنيه بدلًا من قيمة 8720 جنيه.

أما بالنسبة إلى أجر الاشتراك التأميني تم رفعه إلى قيمة 2000 جنيه بدلًا من قيمة 1700 جنيه، وذلك منذ اليوم الأول من يناير 2024.

أماكن صرف رواتب المعاشات

يوجد عدد كبير من الأماكن التي تساعد جميع المتقاعدين في الحصول على الرواتب الخاصة بهم، حيث إن تلك الأماكن تكون كما يلي: