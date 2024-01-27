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حضري الفتة بالخل والثوم على الطريقة المصرية في المنزل.. وجبة مميزة في العزومات هتعجب الجميع
طريقة عمل الفته بالخل والثوم من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من ربات المنزل، تعتبر من الأكلات التي تقدم في أول أيام عيد الأضحي، فهي من الأطباق التقليدية المحببة لدى الشعب المصري، طعم الأرز مع اللحم المسلوق أو المحمر، يعطي مذاق خاص في الطعم والرائحة، خاصة مع إضافة الثوم والخل إليها، يجعلها اللذيذة أكثر، تتميز بسرعة تحضيرها، مع عدم وجود مكونات كثيرة لإعدادها، اليوم سنقدم لكِ أسهل طريقة لها خلال موقعنا لتكون مناسبة لكِ في كل العزومات.
طريقة عمل الفته بالخل والثوم
فمن منا لا يعشق الفتة، فهي وصفة فريدة من نوعها، إضافة قطع الخبز المصري مع اللحم الطازج، الأرز والصلصلة، يجعلها من الأكلات التي لاتقارن مع الوصفات الأخرى، يمكنك إعدادها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:
المكونات
- خبز مصري مقطع قطع صغيره.
- مكون الخبز، 2 ملعقة من الزيت، ملح، فلفل اسود، بودرة ثوم.
- اللحم خروف، مقطع صغير.
- بصلة مقطعة صغير.
- بهارات متنوعة، من فص حبهان، ورقة لورا، مستكة، مكعب مرق، فلفل أسود ناعم، جوزة الطيب.
- رأس ثوم.
- زيت نباتي.
- ملح.
- عصير الطماطم.
- خل.
- أرز.
- بهارات الأرز متكونة من حبهان، قرفة، قرنفل، فلفل أسود، ملح.
طريقة تحضير
- نحضر وعاء، نضع به خليط الخبز إلى قطع الخبز، نقلبه جيدا حتى يغطي الخليط كافة الخبز، يمكنك تحمير الخبز مع إضافة البهارات المتنوعة عليه.
- نحضر وعاء، نضع به ماء، نضيف إليها البصلة مع بهارات التي تتعلق اللحم، نتركها حتى تغلى، ثم نضيف اللحم، ونتركها حتى تنضج.
- تحضير صلصة: نحضر مقلاة بها زيت،نضعها على حرارة متوسطة، ثم نضيف الثوم، نقلبها حتى يكون لونها ذهبي.
- نضيف الملح، عصير الطماطم، بمجرد أن تغلي، نضع ¼ كوب خل، نتركها حتى تتماسك.
- تحضير الأرز: نحضر وعاء، مع بها زيت، نسخنها، نضيف الأرز، ثم نضع مرقة اللحم مع بهارات الأرز، نقلبها، نقلل النار، نتركه حتى ينضج.
- نحضر صينية، نضع بها العيش المحمص، ثم ملعقة من المرقة، ثم نضع الأرز، نضع صلصة الطماطم، نضيف اللحم على وجه الصينية، وتُقدم بالهنا والشفا.