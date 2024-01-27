حضري الفتة بالخل والثوم على الطريقة المصرية في المنزل.. وجبة مميزة في العزومات هتعجب الجميع

طريقة عمل الفته بالخل والثوم من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من ربات المنزل، تعتبر من الأكلات التي تقدم في أول أيام عيد الأضحي، فهي من الأطباق التقليدية المحببة لدى الشعب المصري، طعم الأرز مع اللحم المسلوق أو المحمر، يعطي مذاق خاص في الطعم والرائحة، خاصة مع إضافة الثوم والخل إليها، يجعلها اللذيذة أكثر، تتميز بسرعة تحضيرها، مع عدم وجود مكونات كثيرة لإعدادها، اليوم سنقدم لكِ أسهل طريقة لها خلال موقعنا لتكون مناسبة لكِ في كل العزومات.

طريقة عمل الفته بالخل والثوم

فمن منا لا يعشق الفتة، فهي وصفة فريدة من نوعها، إضافة قطع الخبز المصري مع اللحم الطازج، الأرز والصلصلة، يجعلها من الأكلات التي لاتقارن مع الوصفات الأخرى، يمكنك إعدادها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات

خبز مصري مقطع قطع صغيره.

مكون الخبز، 2 ملعقة من الزيت، ملح، فلفل اسود، بودرة ثوم.

اللحم خروف، مقطع صغير.

بصلة مقطعة صغير.

بهارات متنوعة، من فص حبهان، ورقة لورا، مستكة، مكعب مرق، فلفل أسود ناعم، جوزة الطيب.

رأس ثوم.

زيت نباتي.

ملح.

عصير الطماطم.

خل.

أرز.

بهارات الأرز متكونة من حبهان، قرفة، قرنفل، فلفل أسود، ملح.

طريقة تحضير