تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق.. المالية تُصدم مواطنيها بهذا القرار

أعلن النائب، مصطفى سند، عضو اللجنة المالية النيابية، عن أن الأموال المخصصة للرواتب ضمن الموازنة الإتحادية لا تكي لأي إجراء على تعديلات سلم رواتب الموظفين في الدولة، هذا وأن قيمة الرواتب ذاتها وصلت لـ 57 تريليون دينار عراقي في السنة الواحدة، مؤكدًا أن أي إجراء على سلم رواتب الموظفين يتطلب تعديلاً في قانون الموازنة قبل إقرارها من قبل الحكومة وكذلك مجلس النواب.

تعدل سلم رواتب الموظفين في العراق

وأوضح سند أن هناك كذلك عقبة مالية للتحويل وذلك بدون تعديل على سلم الرواتب، حتى أن قيمة التمويل في الموازنة غير كافية من أجل القيام بالتعديل على سلم رواتب موظفي الدولة، هذا وأن سلم الرواتب لا يقتصر كذلك على قانون الموازنة، بل هو مرتبط بقانون الخدمة المدنية، ويجب أن يتم إجراءات على الكتل السياسية لضمان القيام بتعديل قانون سلم رواتب الموظفين في جميع القطاعات العامة بالعراق.

أخر أخبار سلم رواتب الموظفين في العراق

يذكر أن وزارة المالية النيابية أصدرت مؤخرًا في العاشر من شهر يناير 2024، حتى أن تعديل سلم رواتب الموظفين ليس لديه أي مسؤولية حصرية ضمن قوانين الوزارة، هذا وأن الجهات المعنية قادرة على تزويد جميع الدرجات المالية التي تضمن جميع البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني لرقم 24 عام 2022، هذا وأن الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط جميع الوحدات الخاصة بالإنفاق.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

يمكن الإستعلام عن رواتب الموظفين في مختلف القطاعات العامة والخاصة بالعراق، كما على النحو الأتي:-