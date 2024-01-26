حقيقة زيادة رواتب الرعاية الإجتماعية في فبراير 2024 + كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة فبراير عبر منصة مظلتي

حقيقة زيادة رواتب الرعاية الإجتماعية في فبراير 2024، حيث صرحت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداوالها خلال الآونة الأخيرة بشأن زيادة رواتب الرعاية الإجتماعية، وكد وزير العمل العراقي أنه من المقرر أن يتم صرف المنحة في الموعد المحدد لها دون تأخير أو تبكير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة زيادة رواتب الرعاية الإجتماعية فبراير 2024، والشروط اللازمة….

حقيقة زيادة رواتب الرعاية الإجتماعية في فبراير 2024

وأشار وزير العمل العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن خبر زيارة رواتب الرعاية الإجتماعية ليس حقيقي وأن الوزارة لم تعلن عن أي خبر بشأن هذه الزيادة، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية وتوفير لهم حياة كريمة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العراق خلال الآونة الأخيرة.

كما أضاف وزير العمل العراقي عن رفع كشوفات جديدة لأسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية شهر فبراير 2024، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون العراقية من هنا .

أو زيارة منصة مظلتي .

ادخل على برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك حمل الكشوفات المراد الإطلاع عنها .

انتظر إنتهاء التحميل .

ثم ابحث عن اسم المستفيد.

إذا عثرت على إسم المستفيد اطلع على تاريخ الميلاد تجنباً لتشابه الأسماء.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل العراقية كانت أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: