بي دي اف.. قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

يبحث الكثير من الأفراد عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 فهي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة داخل الدولة العراقية، حيث إنها تعمل على تقديمها إلى جميع الأسر التي تستحقها وفقًا لبعض الشروط التي تساعد في اختيار الأسرة الأحق الدعم، فهو يعتبر دعم مالي يساعد الأسرة في مواجهة الظروف الصعبة التي يمكن التعرض إليها، ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء وغيرها من التفاصيل الهامة بشكل مفصل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

تعد خدمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 من الخدمات التي يتقدم إليها الكثير من الأسر داخل العراق، حيث يمكن الاستعلام عن أسماء الحاصلين عن الطعم من خلال منصة مظلت إحدى أهم المنصات الحكومية بالعراق، وتكون طريقة الاستعلام كالتالي:

ادخل إلى منصة مظلتي التابعة إلى الحكومة العراقية من هنا. أختر زر الرعاية الاجتماعية. قم باختيار زر أسماء المشمولين داخل الرعاية 2024. ومن ثم قم بتحديد رقم الوجبة التي تريد التعرف إليها. اكتب جميع البيانات المطلوبة، ومن ثم اضغط على زر تحميل الكشوفات. انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات، وقم بالبحث عن اسمك ضمن الأسماء المقبولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية داخل العراق

أتاحت الحكومة داخل العراق التقديم إلى الرعاية الاجتماعية إلى الجميع، ولكن يتم الموافقة فقط على الأسر التي تتناسب مع الشروط المفروضة من قبل الحكومة، حيث إن تلك الشروط تكون كالتالي: