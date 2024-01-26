استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Channel نايل سات 

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 منارة للثقافة والتعليم في العالم العربي، حيث تقدم محتوى غني ومتنوع يلبي اهتمامات مختلف المشاهدين وتحرص القناة على تقديم أفلام وبرامج وثائقية في مجالات العلوم والحياة البرية والبحرية، والتي تُعد من المجالات التي تجذب المشاهدين وتثير اهتمامهم كما تهتم القناة بتقديم علوم التكنولوجيا والهندسة، والتي تُعد من المجالات المهمة في عصرنا الحالي وكذلك الحقائق التاريخية بمختلف الحضارات، والتي تُعد من المجالات التي تُثري المعرفة وتعزز الوعي التاريخي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات الفضائية العربية التي تُعنى بعرض الأفلام والبرامج الوثائقية التي تتناول موضوعات شتى، مثل الطبيعة والحياة البرية والعلوم والتاريخ والحضارات ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12467: ميجاهرتز

والاستقطاب: أفقي

ومعدل الترميز: 27500

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات 2024

القمر الصناعي :عرب سات

التردد:11804

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:4/3

الجودة:HD

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك: