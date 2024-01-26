“عواصف وأتربة تضرب مصر” .. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة تضرب البلاد في الساعات القادمة!! اعمل حسابك ولبس تقيل

بينت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حدوث تضارب الأوضاع الجوية في مصر في الساعات القادمة، حيث أشارت إن استمرار تكون السحب الممطرة، يؤدي إلى أوضاع مقلقة في البلاد، حيث ستشهد البلاد في الساعات القليلة المقبلة انخفاض كبير في درجات الحرارة في كافة محافظات القاهرة الكبري، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 15 درجة مئوية، كما يصاحبها سقوط أمطار شديدة في نواحي مختلفة من البلاد، ولمعرفة كافة التفاصيل التي تخص حالة الجو في مصر يرجى قراءة الاتي

حالة الطقس في الساعات القادمة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية للبلاد وشمال محافظات صعيد مصر، سيكون مائلاً للبرودة في نهاراً، بينما يكون دافئ على محافظات جنوب سيناء وجنوب سيناء، بينما تغلبه البرود القاسية ليلاً في معظم المناطق، مما يؤدي إلى تكوين الثلج على المزروعات فى وسط سيناء، ومحافظة الوادي الجديد، كما سيتم سقوط أمطار بشكل متتالي في مناطق مصر الشمالية من الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما تتساقط الأمطار بشكل متقطع في مناطق القاهرة الكبرى، ويجعل الأمور صعوبة هو وجود الرياح الشديدة، والتي تزيد من الإحساس بالبرودة

إرشادات هيئة الأرصاد للمواطنين.