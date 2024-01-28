ما هي قيمة زيادة رواتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام عن الراتب بالزيادة في شهر فبراير 2024 لدى وزارة المالية

صرحت وزارة المالية في دولة العراق بأن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين لذلك يبحث العديد من المتقاعدين العراقيين على مقدار تلك الزيادة لذلك وضحت الوزارة بأن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين تبدأ من مبلغ 100 ألف دينار عراقي لجميع المتقاعديين الذين وصلوا لراتب شهري يساوي مليون دينار عراقي أو أقل من ذلك المبلغ ولكن تم وضع زيادة للمهندسين بمقدار 150 ألف دينار عراقي حيث تصل إلى 500 ألف دينار عراقي لذلك سوف نوضح تلك التفاصيل في مقال اليوم وطريقة الاستعلام عن الراتب الشهري للتقاعد بالزيادة الجديدة في شهر فبراير 2024 لدى وزارة المالية العراقية.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 2024

وضحت وزارة المالية في دولة العراق بأن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين تبدأ من 100,000 دينار عراقي لمن هم راتبهم أقل من مليون دينار عراقي أو يساوى ذلك المبلغ كما تم إعلان زيادة في رواتب المتقاعدين للمهندسين بمقدار مائة وخمسون ألف دينار حيث تم تخصيص تلك الزيادة لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وزيادة الراتب طبقاً لمستوي المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم البلاد لذلك سوف نشرح للجميع كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق.

شروط الموافقة على طلب راتب التقاعد في العراق

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

دفع جميع الأشتراكات الشهرية المستحقة لحصول على راتب التقاعد في دولة العراق.

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم على راتب التقاعد الذي يصل إلى 70 عام.

كذلك يجب أن يقضي المتقدم فترة خدمة داخل العمل تبدأ من 20 عام فقط لا غير.

توفير حساب مصرف للحصول على راتب التقاعد في دولة العراق.

توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في دولة العراق الفترة الراهنة.

ما هي طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق

الآن يرغب الكثير من المتقاعدين العراقيين التعرف على تفاصيل رواتب المتقاعدين في دولة العراق بعد الزيادة الجديدة المقررة لمن يتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة بالوزارة لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في شهر فبراير لعام 2024م لذلك سوف نشرح للجميع اليوم كيفية الإطلاع عليها كما يلي حالياً بالتفاصيل الجديدة: