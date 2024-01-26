لينك التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 inscription.aadl.dz والشروط

يعد التسجيل في سكنات عدل 2024 فرصة ذهبيةً للكثير من الشباب الجزائريين، الذين يرغبون في الحصول على مسكن اجتماعي ملائم لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية فهذه السكنات تتميز بمساحاتها الواسعة وتصميمها العصري، كما أنها تقع في مناطق استراتيجية قريبة من الخدمات الأساسية ونظرًا لأهمية هذه الفرصة، يجب على المتقدمين الحرص على تقديم ملفاتهم في الوقت المحدد، وتعبئتها بشكل صحيح، لتجنب فقدانها أو رفضها.

رابط التسجيل في سكنات عدل

يحلم كل إنسان بالاستقرار في منزله الخاص، حيث يجد فيه الراحة والهدوء والأمن. وتعد سكنات عدل 2024 فرصةً عظيمةً لتحقيق هذا الحلم، حيث تتيح للمواطنين الجزائريين من مختلف الفئات الاجتماعية فرصة امتلاك سكنات بأسعار مناسبة ويمكن للراغبين في الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بسكنات.

إدخال رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

رفع الوثائق والملفات المطلوبة.

دفع رسوم التسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في سكنات

أوضحت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن التسجيل في برنامج سكنات عدل سيكون عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل في البرنامج سوف يكون متاح لجميع الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر وبين الثانية والاربعين عامًا يشترط على الراغبين في الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، تقديم المستندات التالية: