“زغاريط من هنا للفجر” .. مفاجأة في قانون العمل الجديد لتحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة..هيصوا وزقططوا!!

تعمل الحكومة المصرية من وقت لأخر على تقديم الدعم لمواطنيها وبالأخص الفئات ذات الدخل المحدودة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع في الوقت الحالى، حيث عملت الجهات المتخصصة في شؤون العمل على طرح قانون العمل الجديد، الذي يوضح بعض البنود الخاصة بنظام العمل في جميع مؤسسات الدولة سواء القطاع الخاص أو العام، ومن إحدى هذه البنود الزيادة الدورية في جميع رواتب الموظفين، وأيضاً المكافأت الخاص بهم بعد سن التقاعد، حيث عملت على تحديد سن التقاعد للموظفين، وأيضاً مكافأة نهاية الخدمة.

مكافأة أصحاب المعاشات

أصدر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بصرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين، والتي تبلغ قيمتها حوالى 300 جنيه مصري، وذلك بعد استلام الرواتب يوم الثلاثاء، وسيتم صرفها كل شهر حيث أصدر سيادة الرئيس هذا القرار، لتخفيف من حمل الظروف الإقتصادية و الإجتماعية، التي يمر بها المواطن المصري في الوقت، وذلك بسبب الأزمات الإقتصادية والصحية التي حدثت في العالم أجمع، وأوضحت الجهات المعنية بنظام العمل، أنه سيتم تقديم صرف المكافآت لأكثر من 10 مليون موظف متقاعد في كل محافظات الجمهورية، وذلك طبقاً لقانون العمل الجديد.

قيمة المكافأة الشهرية وكيفية صرفها

وفقا لقانون العمل الجديد فإن قيمة المكافأة الشهرية الموظفين المتقاعد تبلغ نسبتها 30% من راتب الموظف المتقاعد، كما تحديد الأماكن وأيام صرف، والمكافأة للمتقاعدين، وذلك من قبل مصدري القرار، ولكي يتم صرف المكافأة فيجب تقديم أوراق إثبات المكافأة الشهرية للموظف المتقاعد، وأن تكون مختومة من الجهة المعنية.