لولي يا لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الطفولية التي تقوم على إذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، إضافة إلى أن القناة يهتم بها كل بيت، حتى أن القناة لديها محتوى ضخم من الأعمال الكرتونية المسلية التي تعزز تعليم الأطفال، وكذلك محتوى ترفيهي ومميز يُساهم على جذب الأطفال من أجل مشاهدتها مع أسلوب سهل يفهمه كل طفل ويصل إلى ذهنه.

تردد قناة وناسة 2024

جاءت أهم البيانات الخاصة بقناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11470.

معدل ترميز القناة 27500.

استقطاب القناة هو عمودي.

تردد قناة وناسة بعد التحديث 2024

ولكي يسهل القيام بإستقبال تردد قناة وناسة بعد التحديث وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

بينما التردد يكون 11270.

معدل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

خطوات استقبال قناة وناسة

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بإستقبال قناة وناسة يكون كتالي:-