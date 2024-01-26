تردد القنوات
لولي يا لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات
تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الطفولية التي تقوم على إذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، إضافة إلى أن القناة يهتم بها كل بيت، حتى أن القناة لديها محتوى ضخم من الأعمال الكرتونية المسلية التي تعزز تعليم الأطفال، وكذلك محتوى ترفيهي ومميز يُساهم على جذب الأطفال من أجل مشاهدتها مع أسلوب سهل يفهمه كل طفل ويصل إلى ذهنه.
تردد قناة وناسة 2024
جاءت أهم البيانات الخاصة بقناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.
- بينما التردد الجديد للقناة يكون 11470.
- معدل ترميز القناة 27500.
- استقطاب القناة هو عمودي.
تردد قناة وناسة بعد التحديث 2024
ولكي يسهل القيام بإستقبال تردد قناة وناسة بعد التحديث وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-
- القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.
- بينما التردد يكون 11270.
- معدل الترميز يكون 27500.
- استقطاب القناة فهو عمودي.
خطوات استقبال قناة وناسة
هناك بعض الخطوات من أجل القيام بإستقبال قناة وناسة يكون كتالي:-
- في البداية يتم الدخول إلى الإعدادات.
- ليتم بعد ذلك كتابة التردد الجديد لقناة وناسة.
- تحديد القمر الصناعي.
- تحديد النايل سات.
- ليتم الضغط على أيقونة “بحث”.