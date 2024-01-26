لعشاق المسلسلات.. إليكم تردد قناة مودرن دراما على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (يناير 2024)

تعد قناة مودرن دراما واحدة من بين القنوات التي يبحث العديد من المشاهدين عن التردد الخاص بها، وذلك لأنها تقوم ببث العديد من الأعمال الدرامية المميزة والمسلسلات المصرية والعربية الحديثة أو من المواسم الرمضانية القريبة الفائتة، مما جعلها تستقطب عدد كبير من المشاهدين، وخصوصاً من فئة الإناث التي تحب هذا النمط من العروض التلفزيونية، وتسعى قناة مودرن دراما دائماً في ضمان جودة البث لديها بأفضل شكل ممكن، لهذا نراه يتغير في كل فترة، وإليكم في القادم من الفقرات التردد الجديد لمودرن دراما بآخر تحديث “2024” إضافة إلى لمحة عن القناة وأشهر المسلسلات التي يتم عرضها في الوقت الحالي.

لمحة عن قناة مودرن دراما ومسلسلاتها المتنوعة

تعرض قناة مودرن دراما العديد من المسلسلات المتميزة يومياً، وتسعى القناة لتجديد عرض المسلسلات عند انتهائها بمسلسلات حديثة أخرى، كما تعرض القناة أيضاً مسلسلات أخرى مثل هي ودافنشي، والزوجة الرابعة، وولي العهد، وغيرها العديد من الأعمال الدرامية المختلفة، إضافة إلى “مسلسل القاصرات” الذي يعتبر من بين أشهر الأعمال الدرامية التي تعرض على القناة في الوقت الحالي وهو المسلسل الذي يناقش قضية زواج القاصرات في المجتمع الريفي العربي.

تردد قناة مودرن دراما على النايل سات

قناة مودرن دراما تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تجذب جمهوراً كبيراً، يعود ذلك إلى استمرارها في عرض الأعمال الدرامية على مدار اليوم، يمكن متابعة القناة عبر التردد الخاص بها، وسنقوم الآن بتوضيح هذا التردد.

تردد قناة مودرن دراما هو 11411، مع استقطاب أفقي H، ومعامل تصحيح الخطأ 7/8، ومعدل ترميز 27500، علماً أن القناة تبث على القمر الصناعي النايل سات.