بالاسم.. الان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024، فى جميع المحافظات المصرية، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤ ، و أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، تقوم حاليًا بتصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سيتم المراجعة الدقيقة لجميع الدرجات قبل رصدها لكى يتم إعطاء الطلاب حقهم، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الأسبوع المقبل يمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024:

اكدت وزارة التربية والتعليم أنه عقب الانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى جميعالمحافظات، يتم جمع الدرجات، ورصدها ، ثم يتم إعداد النتائج وفرزها وتحديد درجات الطلاب وعندما يتم الانتهاء من هذه العملية، يتم عرض النتيجة على محافظ الإقليم من اجل اعتمادها رسميا ونشر النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم، وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ، يجب على الطلاب وأولياء الأمور زيارة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، صفحة النتائج على الصفحة الرئيسية للموقع،و يتم عرض النتيجة التي تتضمن درجات الطالب في مختلف المواد والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024:

من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024 عن طريق إتباع الخطوات التالية: