“الكل منتظر الفرحة” موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة، يترقب عدد كبير من المواطنين من أصحاب المعاشات صرف مستحقات شهر فبراير 2024، وخلال الساعات الأأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

حقيقة زيادة المعاشات في فبراير 2024

وعن حقيقة تبكير صرف معاشات شهر فبراير 2024، أعلنت وزارة المالية أنه لم يتم الإعلان عن أي أخبار بشأن تبكير صرف المعاشات بل إنها أعلنت عن تبكير صرف رواتب الموظفين نظراً لأن يوم 25 يناير هو عطلة رسمية بمناسبة عيد الشرطة.

فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة ملتزمة بتحسين المعاشات خلال عام 2024 وذلك من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2024، لتوفير حياة كريمة لما يقرب من 11 مليون مواطن مصري مستفيدين من المعاشات.

وعن زيادة المعاشات في شهر فبراير 2024، فقد صرح اللبواء “جمال عوض” الذي يشغل منصب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الذي صرح عن زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها. فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيه، ليصبح 2360 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

ومن المقرر أن يتم البدء في صرف معاشات شهر فبراير بداية من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وذلك من خلال مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المصرية ، وتهيب وزارة المالية الالتزام بالاحتياطات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الإجتماعي للحد من انتشار الأوبئة والأمراض .