خراب مستعجل.. ارتفاع كبير في أسعار شاي العروسة بالأسواق 2024/1/26 والمحلات

أعلنت شركة العروسة للشاي أنها سترفع أسعار شاي العروسة بالأسواق ابتداء من يوم الأربعاء الماضي مثلها مثل العديد من الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية التي رفعت أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنا مع أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الأسواق، خاصة السواق السوداء.

أسعار شاي العروسة بالأسواق

كشفت المصادر أن الأسواق المحلية كانت تنتظر إعلان شركات الشاي عن زيادات جديدة في أسعار عبواتها بنسبة تصل إلى 20%، من بينهم زيادة أسعار شاي العروسة بالأسواق بعد أن اتجه التجار إلى تخزين السلعة، في انتظار ارتفاع الأسعار الرسمية، و ومن ثم بيعه بالسعر الجديد لتحقيق مكاسب ضخمة، وأضافت المصادر أنه عندما تعرف الأسعار الجديدة مسبقاً تختفي السلعة من الأسواق بسبب تصرفات بعض التجار التي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن على حساب السوق المحلي.

إرتفاع أسعار الشاي في مصر

ارتفاع جديد في أسعار شاي من بين المواد الغذائية التي تم رفع أسعارها بسبب إرتفاع أسعار الدولار و تدهور الحالة الإقتصادية للبلاد، وأصبحت الأسعار كالآتي:

سعر كيلو الشاي من 195 جنيها إلى 225 جنيها.

سعر الكرتونة 12 كيلو إلى 2700 جنيه.

سعر الكرتونة 20 كيلو إلى 4500 جنيه.

في نوفمبر الماضي 2023، رفعت شركة شاي العروسة، أسعار عبوات الشاي في مصر للمرة الرابعة في عام 2023، وصل الأسعار إلى ما يلي: