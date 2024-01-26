“ولا قعدة القهاوي” تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وتابع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 كأس أمم افريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024، بعدما تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم افريقيا التي تقام في الكوت ديفوار بعدما تعادل مع نظيره الرأس الأخضر بهدفين لكلاً منهما ، ليتأهل المنتخب المصري من التأهل برصيد 3 نقاط ليأتي خلف الرأس الأخضر الذي ينواجد في صدارة المجموعة، ويبحث عدد كبير من محبي ومشجعي كرة القدم في مصر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر و الكونغو الديمقراطية والتي من المقرر أن تذاع على قناة الجزائرية الأرضية وإليكم تردد القناة وطريقة فك الشفرة الخاصة بالقناة …..

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

ويبحث عدد كبير من جماهير المنتخب المصري عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024، والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

التردد: 12577.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

رمز فك الشفرة: 11000000000000.

جودة القناة: HD.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر والكنوغو الديمقراطية مساء يوم الأحد الموافق 24 يناير 2024،وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

وكشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية والذي جاء كالتالي: