لا الدفع لا الغرامة.. استعلام عن فاتوره التليفون الارضي عبرbilling.te.eg هذا الشهر

منذ بداية شهر يناير الجاري والكثير من المواطنين يسعو للبحث عن فاتورة الخط الأرضي، حيث نجد البحث مكثف حول خطوات عمل استعلام عن فاتوره التليفون الارضي لهذا الشهر، بحيث لا تتوقف الخدمة عنهم أو يتعرضوا لغرامات مالية كبيرة، ويمكن بعدة خطوات الاستعلام عن الفاتورة، وذلك بطريقة إلكترونية دون حاجة للسنترال، وبتقرير اليوم نوضح لكم كيف يكون الاستعلام وكيف يتم السداد؟ اقرئوا سطورنا القادمة.

استعلام عن فاتوره التليفون الارضي

بخطوات بسيطة وسهلة يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عن شهر يناير، حيث وفقًا للخطوات التالية يكون الاستعلام:

الولوج إلى الموقع الرسمي لشركة المصرية المتاح للجميع على شبكة الإنترنت.

المتاح للجميع على شبكة الإنترنت. انقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة.

اضعط على استعلام وأدخل البيانات الخاصة بك والتي هي رقم الهاتف وكود المحافظة.

انقر على “أظهر الفواتير”، ثم بعدها تظهر أي فاتورة متراكمة عليك.

مع العلم أنه يمكنك التواصل مع خدمة العملاء على رقم 111 والاستعلام عن الفاتورة المسجلة على خط الأرضي.

موعد سداد فاتورة الخط الأرضي يناير

تبدأ المصرية للاتصالات بتحصيل قيمة الفاتورة من المواطنين من يوم 15 يناير وإلى يوم 14 فبراير القادم، حيث بعد هذه الفترة يتم تحويل الخط لاستقبال، ثم بعدها يتم فرض الغرامات وإيقاف الخط، أي الموعد الأخير لسداد هذه الفاتورة هو يوم 14 فبراير المقبل.

ويمكن سداد الفاتورة عبر البريد المصري أو خدمة فوري أو بي أو مصاري أو أمان، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على شبكة الإنترنت، حيث الدفع متاح يدوي وأيضًا إلكتروني حسب المتاح للمشترك.