متخافش شحنتك طلقة بسرعة الصاورخ شحن شدات ببجي موبايل بطريقة مضمونة 100% Pubg

اقبل العديد من اللاعبون لمعرفة طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل خاصةً بعد تحديث العام الجديد 2024، Player underground يحتفل بالعام الجديد عن طريق توفير الشركة لأساليب متعددة لشحن شدات للعبة ببجي موبايل بطريقة شرعية ومضمونة دون الدخول في العديد من الإعلانات التمويهية.

طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل

بعد القيام بالعديد من عمليات البحث، كان الأولية لعمليات شحن شدات لعبة ببجي موبايل من خلال موقع اللعبة الرسمي والرئيسي، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الرسمية واستغلال افضل العروض والخصومات بمناسبة بداية العام الجديد.

التأكد من اتصال الهاتف الخاص بك بالأنترنت

الدخول إلي موقع اللعبة الرسمي الأصلي

تسجيل الحساب الخاص بك من username و password

البحث عن طريقة شحن الشدات بطريقة سهلة وبسيطة

تسجيل الدخول من خلال ID اللاعب لإتمام عمليات الشراء

تسجيل بطاقة الشراء الخاصة بك واختيار البكج المناسب للشراء.

طريقة استلام شدات لعبة ببجي موبايل من خلال ID اللاعب

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها شحن شدات لعبة pubg mobile، وتكون هذه الطرق من خلال موقع Garena الشهير وكذلك موقع midasbuy ومنصات الشراء مثل App Store غيرها وتقوم طريقة الشحن من خلال بعض الخطوات التالية: