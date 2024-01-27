تكنولوجيا
متخافش شحنتك طلقة بسرعة الصاورخ شحن شدات ببجي موبايل بطريقة مضمونة 100% Pubg
اقبل العديد من اللاعبون لمعرفة طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل خاصةً بعد تحديث العام الجديد 2024، Player underground يحتفل بالعام الجديد عن طريق توفير الشركة لأساليب متعددة لشحن شدات للعبة ببجي موبايل بطريقة شرعية ومضمونة دون الدخول في العديد من الإعلانات التمويهية.
طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل
بعد القيام بالعديد من عمليات البحث، كان الأولية لعمليات شحن شدات لعبة ببجي موبايل من خلال موقع اللعبة الرسمي والرئيسي، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الرسمية واستغلال افضل العروض والخصومات بمناسبة بداية العام الجديد.
- التأكد من اتصال الهاتف الخاص بك بالأنترنت
- الدخول إلي موقع اللعبة الرسمي الأصلي
- تسجيل الحساب الخاص بك من username و password
- البحث عن طريقة شحن الشدات بطريقة سهلة وبسيطة
- تسجيل الدخول من خلال ID اللاعب لإتمام عمليات الشراء
- تسجيل بطاقة الشراء الخاصة بك واختيار البكج المناسب للشراء.
طريقة استلام شدات لعبة ببجي موبايل من خلال ID اللاعب
والجدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها شحن شدات لعبة pubg mobile، وتكون هذه الطرق من خلال موقع Garena الشهير وكذلك موقع midasbuy ومنصات الشراء مثل App Store غيرها وتقوم طريقة الشحن من خلال بعض الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول من خلال id الحساب الخاص بك داخل اللعبة
- اختيار باقات الشراء المناسبة حسب رغبتك الشخصية
- تسجيل بطاقه الأمان الخاصة بك أو كارت الشراء وإتمام عملية التسجيل والشراء
- الضغط علي زر تأكيد والانتظار حتي تتم العملية بنجاح