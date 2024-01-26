أمطار رعدية وضباب.. نشرة درجات الحرارة وأحوال الطقس في السعودية اليوم الجمعة 14-07-1445 هـ الموافق 2024/01/26 م

نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته لأحوال الطقس اليوم الخميس 14-07-1445 هـ الموافق 2024/01/26، حيث من المتوقع استمرار تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، مع امتدادها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وسيطرأ انخفاض في درجات الحرارة، خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ومن المتوقع أيضاً استمرار فرصة تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك.

درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية لبعض المدن في المملكة الجمعة 14-07-1445 هـ

إليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في مدن السعودية، إضافة إلى الحالة الجوية المتوقعة.

مكة: العظمى 26، الصغرى 20، سحب رعدية ممطرة

الرياض: العظمى 24، الصغرى 14، أمطار خفيفة

المدينة المنورة: العظمى 21، الصغرى 14، سحب رعدية ممطرة

جدة: العظمى 25، الصغرى 20، أمطار خفيفة

حائل: العظمى 16، الصغرى 8، أمطار رعدية

سكاكا: العظمى 17، الصغرى 9، أمطار رعدية

جازان: العظمى 30، الصغرى 24، أمطار رعدية

الدمام: العظمى 27، الصغرى 15، غائم جزئي / أتربة مثارة

أبها: العظمى 18، الصغرى 10، أمطار رعدية

نجران: العظمى 29، الصغرى 11، أتربة مثارة

تبوك: العظمى 17، الصغرى 5، سحب رعدية ممطرة

بريدة: العظمى 22، الصغرى 12، أمطار رعدية

الخرج: العظمى 29، الصغرى 14، غائم جزئي / أتربة مثارة

طريف: العظمى 13، الصغرى 3، أمطار رعدية

المجمعة: العظمى 26، الصغرى 13، أمطار رعدية

وادي الدواسر: العظمى 29، الصغرى 12، رياح نشطة

شرورة: العظمى 33، الصغرى 14، صحو

الدوادمي: العظمى 22، الصغرى 11، سحب رعدية

الباحة: العظمى 15، الصغرى 10، أمطار رعدية

عرعر: العظمى 16، الصغرى 8، أمطار غزيرة

ينبع: العظمى 23، الصغرى 14، أمطار خفيفة

العلا: العظمى 21، الصغرى 9، أمطار خفيفة

الطائف: العظمى 16، الصغرى 9، أمطار رعدية

القنفذة: العظمى 27، الصغرى 24، سحب رعدية ممطرة

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدرجات هي توقعات تقريبية وقد لا تكون دقيقة تماماً.

توقعات حالة البحر اليوم الجمعة 1-26-2024 ميلادي

تشير التوقعات إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، كما سيتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، وسيكون البحر متوسط الموج إلى مائج، أما في الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وسيتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف، وسيكون البحر خفيف إلى متوسط الموج.