وفاة العامري فاروق والنادي الأهلي وشقيقه ينعياه رسميا

قام اليوم النادي الأهلي بنعى العامري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه، عقب الإعلان الرسمي عن وفاته، والذي يعد أحد أبناء النادي ونائب رئيسه محمود الخطيب

وجاء نص نعي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كالتالي:-

بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله وقدره النافذ، وبعيون يملائها الدموع بالحزن والأسي، ننعى أحد أبناء النادي الغاليين وأحد رجالاته المخلصين، وناديه «العامري فاروق نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق» .

الذي كان نموذجا للمسئول العاشق والحريص كل الحرص على مصلحة وطنه الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة بذل خلالها أقصى وكل ما لديه لإعلاء شأن النادي ورفعة رايته، وظل يعمل حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة منذ شهرين أثناء أداء عمله بتفاني بالنادي، وهي الأزمة التي مکث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته اليوم، لتفيض روحه الطاهرة إلى بارئها.

في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.

تشييع جنازة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

هذا وقد تم تشييع جنازة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بأكتوبر عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، بعد أن توفاه الله اليوم عن عمر تجاوز 53 عاما بقليل، عقب صراع مع المرض إستمر لمدة 80 يوما.

شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ينعاه رسميا

من الجدير بالذكر ان الدكتور خالد فاروق شقيق العامري الأكبر عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباء البيطريين سابقا، قد نعاه صباح اليوم وأوضح أن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بمسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة العصر اليوم”.

وأشار “خالد العامري” في تدوينه نشرها صباح اليوم على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قال فيها: بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة نحتسب بكل صبر أخي الغالي الشريف/العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض.

إشاعة منذ يومين حول وفاة العامري فاروق

يذكر أن الفقيد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إنتشرت عدة إشاعات منذ يومين، بشأن وفاته وهو الخبر الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية على نطاق واسع، لينشر بعده شقيقه خالد مكذبا ما تم نشره حينها، لتصعد روحه إلى بارئها صباح اليوم الجمعة.