شجع الفراعنة.. إليكم موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة المجانية

قريباً ستبث المباراة التي ستجمع منتخب مصر الوطني بمنتخب الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ستكون هذه المباراة محط أنظار الجماهير ومتابعي كرة القدم على مستوى العالم، والجيد في الأمر أن المباراة ستكون متاحة للمشاهدة عبر القنوات المفتوحة، ولكن ليس بالتعليق العربي، أما بث المباراة بالتعليق العربي فهو حصرياً عبر شبكة BeIn sport، وإليكم التفاصيل.

موعد مباراة المصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا

ستقام مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يناير الجاري، وقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” هذا التاريخ لإقامة المباراة، ستنطلق المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري يعاني حالياً من غياب نجمه الأول “محمد صلاح” بداعي الإصابة، وهو الأمر الذي أثار الجدل في الفترة الماضية، حيث صرحت مصادر طبية في المنتخب أن الإصابة ليست خطيرة، ولكن عند عودة صلاح لناديه “ليفربول” للتعافي، تبين أن النجم المصري قد يحتاج وقتاً أطول من المتوقع للعودة للمستطيل الأخضر، مما سيعني غيابه عن لقاء مصر والكونغو الأحد المقبل.

ترددات القنوات المفتوحة “المجانية” الناقلة لمباراة مصر القادمة في كأس أفريقيا 2023-2024