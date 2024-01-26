موعد اذن المغرب اليوم في المحافظات شهر رجب 1445 | فضل صيام الأيام البيض

اليوم هو الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2024، حيث يوم الرابع عشر من شهر رجب، وعدد كبير من المواطنين يقوموا بصيام الثلاث أيام بمنتصف شهر رجب المبارك، والصائمون الآن نجدهم يتساءلون عن موعد اذن المغرب في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد الآذان في بعض المحافظات، فضلًا تابعوا معنا.

موعد اذن المغرب اليوم

موعد ازان المغرب في القاهرة وفي باقي المحافظات بالجمهورية يشغل بال المواطنين الآن، حيث صيام ثلاث أيام في منتصف شهر رجب الحالي، وتأتي مواعيد الآذان في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد اذان المغرب بتوقيت القاهره في تمام الساعة 5:26 م.

موعد اذن المغرب اليوم بتوقيت محافظة الدقهلية الساعة 5:23 م.

موعد اذان المغرب اليوم على توقيت محافظة الإسكندرية الساعة 5:30 م.

آذان المغرب اليوم بتوقيت محافظة قناة الساعة 5:27 م.

موعد أذان المغرب اليوم بتوقيت الجيزة عند الساعة 5:27 م.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم عند الساعة 5:31 م.

فضل صيام شهر رجب 1445

وضحنا لكم موعد اذن المغرب اليوم في عدد من محافظات الجمهورية، وبالنسبة لصيام شهر رجب، فلها فضل كبير، حيث أوصانا النبي صلي الله عليه وسلم بالصيام في هذه الأيام، حيث واظب صلوات الله عليه على صيام تلك الأيام، حيث من صامها كأنما صام الدهر كله، وجاء حديث قدسي شريف بفضل صيام الأيام البيض في شهر رجب، ويصوم المسلمين الثلاث أيام بمنتصف شهر رجب، حيث صيام يوم 13 و14 و 15 من شهر رجب المبارك.