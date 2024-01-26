نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ترم أول موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

بعد أن أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في جمهورية مصر العربية امتحانات الفصل الدراسي الأول، ينتظرون بشغف الإعلان عن نتائجهم، حيث تنطلق معها طموحاتهم للفصل الدراسي الثاني، ورغبتهم في تحقيق أفضل النتائج، ودخول المدارس الثانوية التي يرغبون بها وقد ظهرت بالفعل نتيجة محافظة بور سعيد يوم الخميس 24 يناير وسوف تظهر خلال الأيام القادمة نتائج بقية المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ترم أول

من المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم 10 فبراير ، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن كل نتائج الشهادة الاعدادية في كل محافظة طبقًا لعمليات الانتهاء من التصحيح حيث من المتوقع أن تعلن محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء نتائج الاعدادية خلال الأيام القليلة القادمة، كما ستعلن محافظة مطروح ومحافظة دمياط وكفر الشيخ والسويس والاسماعيلية ومحافظة الاقصر واسوان نتائج الشهادة للمرحلة الاعدادية خلال الاسبوع القادم.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي

بإمكان جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في شتى المحافظات، وذلك من خلال بوابة النتائج التعليمية، والتي توفر لهم إمكانية الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني، وهو ما يوفر لهم الوقت والجهد، مقارنةً بالطريقة التقليدية المتمثلة في الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية.ولكي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج، عليهم اتباع هذه الخطوات:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم او موقع نتيجة نت، والذي يمكن الوصول إليه من خلال محرك البحث جوجل.

اختيار خدمات نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية للبوابة.

النقر على نتائج المرحلة الإعدادية.

تحديد نتائج الترم الأول.

إضافة الرقم القومي واسم الطالب.

تدوين رقم الجلوس والنقر على خانة استخراج النتيجة.

وبعد ذلك، ستظهر النتيجة على الفور بشكل مفصل في حالة اعتمادها، مع شرح لدرجات كل مادة، وهو ما يختلف عن الطريقة التقليدية، حيث كان يتم الحصول على النتيجة بشكل إجمالي فقط.