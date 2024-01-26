فقـط اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط موقع بوابة التعليم الاساسي وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2024، والتي لم تعلن عنها بعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولكن من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عقب الإنتهاء من عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعتها ورصد وتسجيل الدرجات، وفور الانتهاء من هذه العمليات، أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً برقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها عن طريق رقم الجلوس في محافظة القاهرة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي. ثانيًا يتم إختيار المرحلة التعليمية. ثالثًا: يتم اختر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عند خانة الصف. ثم بعد ذلك يتم اختيار الفصل الدراسي الأول. ومن ثم يتم تحدد امتحانات الفصل الدراسي الأول. وفي هذه الخطوة يتم ادخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة. وبعد ذلك يتم كتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته. وفي النهاية يتم الضغط على استعلام، ثم الانتظار لعدة لحظات إلى أن تظهر النتيجة.

توزيع درجات المواد للشهادة الاعدادية

توزع درجات الشهادة الاعدادية الترم الأول للمواد التي تضاف للمجموع وذلك على النحو التالي:

40 درجة لمادة اللغة العربية.

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

ومن ثم 20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

وكذلك تم تخصيص 15 درجة لمادة الجبر.

و لمادة الهندسة 15 درجة.

وتم تخصيص 20 درجة لمادة العلوم.

توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع كالتالي: