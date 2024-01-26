موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية،يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم المباراة المنتظرة التي يلتقي فيها المنتخب المصري أمام نظيره الكونغو الديمقراطي في دور الـ 16 مكن بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي سوف تقام مساء يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، بعدما تمكن الفهود من احتلال وصافة المجموعة السادسة والتي تضم كلاً من: المغرب وتنزانيا وزامبيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات المجانية الناقلة للمباراة….

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

حيث تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منتخب تنزانيا سلبياً في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي على ملعب أمادو جون كوليبالي ، أما عن موعد مباراة مصر منتخب مصر والكونغو الديمقراطية فجاء كالتالي:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية مساء يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 12:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وكان المنتخب المصري بدأ المران الأخيرة له صباح اليوم الموافق الجمعة استعداداً لمواجهة دور ثمن نهائي من بطولة الأمم الإفريقية وشارك لاعبو المنتخب المصري في المران ماعدا محمد صلاح والشناوي بسبب الإصابة هذا بالإضافة إلى غياب اللاعب إمام عاشور لنفس السبب.

تمكن المنتخب المصري من رفع رصيده بعد التعادل الذي حققه ليرتفع إلى 3 نقاط ليحتل بها المركز الثاني في المجموعة، بعد منتخب الرأس الأخضر الذي يتصدر الجدول برصيد 7 نقاط، بعد أن تعادل في الثلاث مباريات الأخيرة له بدور المجموعات لتكون المرة الأولى في تاريخه.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي محمد النني، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ،عمر موموش، مصطفى محمد.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة منخب مصر والكونغو الديمقراطية على قناة الجزائرية الأرضية التي يمكنكم استقبالها على التردد التالي: