سريعة وسهلة التحضير.. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بعجينة بيتي اقتصادية

تعتبر وصفة السمبوسة من الوصفات الشهية التي يعشقها العديد من الأفراد ويتم حشوها باللحم المفروم أو الخضروات أو الجبن ويتم قليها في الزيت أو تطهى في الفرن وهي من أشهى أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها في وقت سريع وبمكونات اقتصادية.

طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم

مكونات العجينة

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من الزيت

كوب ونصف من الماء الدافئ

مكونات الحشوة

نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلة مفرومة

فص من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكزبرة

زيت نباتي

ملعقة صغيرة من الملح

جزرة مفرومة

فلفل رومي ألوان مفروم

طريقة التحضير