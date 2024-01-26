طبخ
سريعة وسهلة التحضير.. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بعجينة بيتي اقتصادية
تعتبر وصفة السمبوسة من الوصفات الشهية التي يعشقها العديد من الأفراد ويتم حشوها باللحم المفروم أو الخضروات أو الجبن ويتم قليها في الزيت أو تطهى في الفرن وهي من أشهى أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها في وقت سريع وبمكونات اقتصادية.
طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم
مكونات العجينة
- 3 أكواب من الدقيق
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة صغيرة من السكر
- ملعقة صغيرة من الملح
- ربع كوب من الزيت
- كوب ونصف من الماء الدافئ
مكونات الحشوة
- نصف كيلو من اللحم المفروم
- بصلة مفرومة
- فص من الثوم المفروم
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من الكزبرة
- زيت نباتي
- ملعقة صغيرة من الملح
- جزرة مفرومة
- فلفل رومي ألوان مفروم
طريقة التحضير
- يتم إحضار إناء ويضاف الدقيق مع الخميرة والسكر والملح، ثم يتم وضع الزيت والماء ويتم الخلط جيداً حتى نحصل على عجينة ملساء.
- يتم تغطية الإناء بغطاء بلاستيك ويتم تركها لمدة 60 دقيقة حتى تختمر جيداً.
- يتم إحضار مقلاة على النار مع وضع كمية من الزيت ويتم وضع البصل والثوم ونخلطهم جيداً حتى يتغير لونه.
- يتم وضع اللحم المفروم مع الكمون والكزبرة مع الماء ويترك الخليط جيداً ثم يضاف الفلفل الرومي مع الجزر ونخلط جيداً حتى يطهى الخليط جيداً ثم يرفع الإناء من على النار.
- يتم إحضار العجينة وتقسيمها إلى كرات متساوية ويتم وضع ملعقة من الحشوة ويتم غلق العجينة على شكل مثلث ثم يتم قليها في زيت ساخن حتى تأخذ لوناً ذهبياً.
- يتم وضعها على مناديل المطبخ حتى تتخلص من الزيت المتبقي فيها ثم يتم تقديمها بجوار الوجبات الأساسية، وتقدم بالهناء والشفاء.