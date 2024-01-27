مش هتكلي في حلاوة مكرونة دجاج فيتوتشيني ألفريدو.. طعمها لا يُقاوم جربي ومش هتندمي

دجاج فيتوتشيني ألفريدو من الأكلات التي انتشرت في الفترة المؤخرة، لكنها نالت إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة الصغار، فهي وصفة شهية للغاية ورائعة، يمكنكِ إعدادها في المنزل بكل سهولة في المنزل، ما تحتاجين إليه هو مكرونة وحليب وقطع دجاج وبعض البهارات الأخرى، سوف تحصلين على ألذ مكرونة بالدجاج بالصوص الصلصة، يمكنكِ تحضيرها بالعديد من الطرق والنكهات المتنوعة، لكن اليوم سنقدم لكم اليوم خلال مقالتنا أسهل طريقة لها بأقل تكلفة اقتصادية.

طريقة تحضير دجاج فيتوتشيني ألفريدو

يمكنك إعداد فيتوتشيني بالدجاج بأسهل الخطوات والإمكانيات، وذلك من خلال اتباع النقاط التالية:

المكونات

باستا مجففة.

2 ملعقتين من زيت الزيتون.

بصله حجمها صغير، مقطعه إلى قطع صغيرة.

ثمرة فلفل أخضر، مقطع إلى قطع صغيرة.

3 فصوص ثوم مهروس.

½ كوب بازيلاء مجمدة.

½ كوب كزبرة مهروسة.

3 حزم من الشبت الطازجة، والمهروسة.

علبه صلصلة الطماطم.

½ كوب ماء.

ملعقة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة من الملح.

5 ملاعق من الزبدة.

مكعب مرقة دجاج.

5 ملاعق من الدقيق.

3 أكواب حليب سائل.

2 كوب من الجبن الموزاريلا.

2 من صدور الدجاج خالية من الجلد والعظم، مقطعه.

طريقة التحضير