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مش هتكلي في حلاوة مكرونة دجاج فيتوتشيني ألفريدو.. طعمها لا يُقاوم جربي ومش هتندمي
دجاج فيتوتشيني ألفريدو من الأكلات التي انتشرت في الفترة المؤخرة، لكنها نالت إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة الصغار، فهي وصفة شهية للغاية ورائعة، يمكنكِ إعدادها في المنزل بكل سهولة في المنزل، ما تحتاجين إليه هو مكرونة وحليب وقطع دجاج وبعض البهارات الأخرى، سوف تحصلين على ألذ مكرونة بالدجاج بالصوص الصلصة، يمكنكِ تحضيرها بالعديد من الطرق والنكهات المتنوعة، لكن اليوم سنقدم لكم اليوم خلال مقالتنا أسهل طريقة لها بأقل تكلفة اقتصادية.
طريقة تحضير دجاج فيتوتشيني ألفريدو
يمكنك إعداد فيتوتشيني بالدجاج بأسهل الخطوات والإمكانيات، وذلك من خلال اتباع النقاط التالية:
المكونات
- باستا مجففة.
- 2 ملعقتين من زيت الزيتون.
- بصله حجمها صغير، مقطعه إلى قطع صغيرة.
- ثمرة فلفل أخضر، مقطع إلى قطع صغيرة.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- ½ كوب بازيلاء مجمدة.
- ½ كوب كزبرة مهروسة.
- 3 حزم من الشبت الطازجة، والمهروسة.
- علبه صلصلة الطماطم.
- ½ كوب ماء.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ½ ملعقة من الملح.
- 5 ملاعق من الزبدة.
- مكعب مرقة دجاج.
- 5 ملاعق من الدقيق.
- 3 أكواب حليب سائل.
- 2 كوب من الجبن الموزاريلا.
- 2 من صدور الدجاج خالية من الجلد والعظم، مقطعه.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق، نضع به ماء مغلي وملح، نضع بها الباستا، نتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج، ثم نصفيها، نضعها جانبا في إناء آخر.
- نسخن الفرن على 350 درجة مئوية.
- نحضر مقلاة، نضع بها زيت، نضعه إلى حرارة متوسطة، نضيف إليه البصل، الفلفل الأخضر، الثوم، نقلبه حتى ينضج.
- نضيف الدجاج إلى خليط البصل، نتركه حتى ينضج، يصبح لونه ذهبي.
- تحضير صلصلة: نحضر وعاء، نضع به البازيلاء، الكزبرة، الشبت، صلصة الطماطم، كمية مناسبة من الماء، نقلبها حتى يكون قوامها كثيف.
- نضع صوص الصلصة إلى الدجاج، نخلط المكونات حتى تكون صلصلة كثيفة أكثر.
- نضيف ملح، فلفل أسود.
- تحضير البشاميل: نحضر وعاء، نضع به الزبدة على حرارة متوسطة، عندما تصبح ذائبة، نضيف مرقة الدجاج مع الاستمرار في التقليب، ثم نضع الدقيق حتى يكون ناعم.
- نضيف الحليب إلى خليط الدقيق، نضف الفلفل الأسود، ثم نستمر في تقليب المكونات حتى يكون الخليط متجانس.
- نحضر صينية،نخلط كمية من الباستا مع نصف من البشاميل، ثم نضعها في قاع صينية، ثم نضيف ½ كمية الدجاج، و1/2 كمية الجبنة الموزاريلا.
- ثم نضيف الباستا المتبقية، وخليط الدجاج، والبشاميل المتبقي، ثم نضع على سطح الصنيية، الجبنة الموزاريلا المتبقية.
- ندخل الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة، بمجرد أن يكون لونها ذهبي، نخرجها، نقطعها، تضع في طبق التقديم.