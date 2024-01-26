أسعار الذهب في العراق اليوم والعوامل المؤثرة على التغير المستمر لسعر الذهب

يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة في العالم، ويحظى بشعبية كبيرة في العراق، حيث يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية، والسياسية غير المستقرة في البلاد في الفترة الحالية، لذلك شهدت أسعار الذهب في العراق ارتفاعًا طفيفًا، وذلك بسبب عدة عوامل، والتي منها ارتفاع أسعار النفط، تزايد المخاوف الجيوسياسية، انخفاض قيمة الدينار العراقي، لذا تجد الأسعار في تغير بين حين وأخر ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على سعر الذهب اليوم في العراق.

أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 26 يناير 2024

أسعار الذهب في العراق شهدت انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة 26 يناير 2024، مقارنةً بأسعار يوم الخميس 25 يناير 2024. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وإليك الأسعار في الجدول التالي، مع الأخذ في الاعتبار هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف قليلًا من تاجر لآخر:

العيار السعر (دينار عراقي) 24 84323 22 76503 21 73083 18 62403 14 48723

أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الجمعة 26 يناير 2024

أسعار سبائك الذهب في العراق تشهد أيضا عد استقرار في الفترة الحالية. فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب التغيرات في العوامل التي ذكرنا سابقا، ومن خلال الجدول التالي نبين فيه أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الجمعة 26 يناير 2024:

الوزن السعر (دينار عراقي) 1 جرام 93,477 2.5 جرام 223,071 5 جرام 441,893 8 جرام (جنيه ذهب عيار 21) 713,827 8 جرام (جنيه ذهب عيار 22) 747,818 8 جرام (جنيه ذهب عيار 24) 815,802 10 جرام 873,588 20 جرام 1,735,279 1 أونصة 2,642,267 1/2 أونصة 1,351,970 50 جرام 4,308,454 100 جرام (تولة) 1,018,936 1 كيلو 85,574,229 1/2 كيلو 42,863,596

هذه أسعار الذهب اليوم في العراق، والتي نلاحظ فيها تغير طفيف أيضا، والذي ينتج عن تغير العرض والطلب اتجاه الذهب.