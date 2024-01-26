اقتصادعربي و دولي

أسعار الذهب في العراق اليوم والعوامل المؤثرة على التغير المستمر لسعر الذهب

هل الذهب ملاذ أمن للمستثمرين ؟

Ragabgomaaمنذ ساعة واحدة
0

يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة في العالم، ويحظى بشعبية كبيرة في العراق، حيث يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية، والسياسية غير المستقرة في البلاد في الفترة الحالية، لذلك شهدت أسعار الذهب في العراق ارتفاعًا طفيفًا، وذلك بسبب عدة عوامل، والتي منها ارتفاع أسعار النفط، تزايد المخاوف الجيوسياسية، انخفاض قيمة الدينار العراقي، لذا تجد الأسعار في تغير بين حين وأخر ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على سعر الذهب اليوم في العراق.

أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 26 يناير 2024

أسعار الذهب في العراق شهدت انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة 26 يناير 2024، مقارنةً بأسعار يوم الخميس 25 يناير 2024. ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وإليك الأسعار في الجدول التالي، مع الأخذ في الاعتبار هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف قليلًا من تاجر لآخر:

العيارالسعر (دينار عراقي)
2484323
2276503
2173083
1862403
1448723

أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الجمعة 26 يناير 2024

أسعار سبائك الذهب في العراق تشهد أيضا عد استقرار في الفترة الحالية. فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب التغيرات في العوامل التي ذكرنا سابقا، ومن خلال الجدول التالي نبين فيه أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الجمعة 26 يناير 2024:

الوزنالسعر (دينار عراقي)
1 جرام93,477
2.5 جرام223,071
5 جرام441,893
8 جرام (جنيه ذهب عيار 21)713,827
8 جرام (جنيه ذهب عيار 22)747,818
8 جرام (جنيه ذهب عيار 24)815,802
10 جرام873,588
20 جرام1,735,279
1 أونصة2,642,267
1/2 أونصة1,351,970
50 جرام4,308,454
100 جرام (تولة)1,018,936
1 كيلو85,574,229
1/2 كيلو42,863,596

هذه أسعار الذهب اليوم في العراق، والتي نلاحظ فيها تغير طفيف أيضا، والذي ينتج عن تغير العرض والطلب اتجاه الذهب.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Ragabgomaaمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى