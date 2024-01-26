اليــك رابط نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم فقط موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول 2024 كل المدارس

نتيجة الصف الاول الثانوي، من النتائج المهمة التي يترقبها أولياء الأمور والطلبه نفسهم، حيث أنه في الوقت الحاضر أصبح من السهل متابعة النتائج بكل سهولة، لأن الوزارة قامت بتركيز اهتمامها على الجانب الإلكتروني وأيضا التحويل الرقمي، فهذا أصبح أكثر سهولة ويسر للطلاب الذين يرغبون في الوصول إلى نتائجهم وفور ظهور النتيجة يتم نشرها فعليا على موقع الوزارة مما يتيح لجميع الطلاب الاطلاع عليها بكل سلاسة.

موعد إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي

من المتوقع ظهور النتيجة فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة والتدقيق ثم رصد الدرجات، وتم البدء في هذه العمليات بعد الانتهاء مباشرة من الامتحانات والتي كانت من المقرر قد انتهت في 24 يناير 2024، وذلك وفق جداول محددة لكل إدارة محافظة.

وبعد الانتهاء من مراجعة الدرجات والتدقيق ورصدها بكل دقة وحرص، لتكون متاحة للجميع وذلك على هيئة تقديرات حيث تقسم كما يلي:

تقدير ممتاز: إذا كانت درجات الطالب تتراوح بين 85 حتى 100 درجة.

أما بالنسبة لتقدير جيد جدا: إذا كانت درجة الطالب في المادة تتراوح بين 65 حتى 85 درجة.

وكذلك بالنسبة أيضا لتقدير جيد: عندما يحصل الطالب على درجة تتراوح بين 50 حتى 65 درجة.

وأخيرا فإن تقدير ضعيف: إذا كانت درجة الطالب في أي مادة أقل من 50 درجة.

نتيجة الصف الاول الثانوي والإستعلام عنها

فور الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة لأوراق الامتحانات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وللاستعلام يجب إتباع الخطوات التالية: